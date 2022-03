Traiter des patients infectés par le COVID-19 dans un hôpital de Manille, aux Philippines. (Photo : AFP/VNA)

Hanoï, 1er mars (VNA) - Le ministère de la Santé des Philippines a signalé 951 nouvelles infections au COVID-19 le 28 février, le plus bas depuis le 29 décembre de l'année dernière, portant le nombre total de cas dans le pays à 3.661.997.

Le ministre a déclaré que 50 autres personnes sont décédées ce jour-là, portant le nombre de morts à 56.451.

Le nombre de patients atteints de cette maladie hautement contagieuse est tombé à 52.179 contre 52 961 dimanche. Le taux de positivité du pays reste à 5%.

Les Philippines ont enregistré moins de 2.000 nouveaux cas depuis le 19 février alors que la vague Omicron, qui a culminé à la mi-janvier, a diminué. Il a connu quatre vagues de COVID-19 depuis le début de la pandémie en janvier 2020.

Avec une population d'environ 110 millions d'habitants, le pays a testé plus de 26 millions de personnes depuis l'apparition de la maladie.

Pendant ce temps, le Cambodge a confirmé 365 cas de COVID-19 le même jour, portant son total à 130.276.

Le ministère cambodgien de la Santé a déclaré dans un communiqué que les nouvelles infections comprenaient 342 cas nationaux et 14 cas importés, et qu'il a été confirmé que tous étaient infectés par le variant Omicron. Aucun nouveau décès n'a été enregistré et le nombre total de morts s'élevait toujours à 3.032.

419 patients supplémentaires se sont rétablis, portant le nombre total de guérisons à 123 772, a ajouté le ministère.

Le pays a lancé une campagne de vaccination contre le COVID-19 en février de l'année dernière. La secrétaire d'État et porte-parole du ministère de la Santé, Or Vandine, a déclaré que le Cambodge avait jusqu'à présent administré au moins une dose de vaccin à 14,56 millions de personnes, soit 91% de ses 16 millions d'habitants.- VNA