Hanoï, 16 août (VNA) - Les Philippines ont enregistré 102 619 cas de dengue au cours des sept premiers mois de 2022, en hausse de 131 % par rapport à l'année précédente, a annoncé son service de la Santé le 15 août.

Des patients atteints de dengue dans un centre de santé à Manille, aux Philippines. Photo : AFP/VNA

La maladie virale transmise par les moustiques a également fait 368 morts au cours de la période.

La région centrale de Luzon a enregistré le plus, plus de 18.000 cas, suivie de la région centrale des Visayas (plus de 10.000) et de la région métropolitaine de Manille (près de 9.000), selon les statistiques.

La dengue est endémique aux Philippines. Comme d'autres maladies infectieuses d'origine hydrique, elle culmine généralement pendant la saison des pluies de juillet à octobre.

Les Philippines ont déclaré une "épidémie nationale de dengue" en août 2019 en raison d'un nombre élevé de personnes décédées de la maladie.- VNA