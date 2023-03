Hanoï, 12 mars (VNA) - Les autorités philippines ont déclaré le 10 mars qu'elles avaient demandé l'aide du Japon et des États-Unis pour contenir et nettoyer une marée noire 10 jours après le naufrage d'un pétrolier.

Une vue aérienne montre la marée noire du pétrolier coulé MT Princess Empress sur les rives de Pola, dans la province orientale de Mindoro, aux Philippines, le 8 mars 2023. Photo : Reuters

Le Princess Empress transportait 800.000 litres de fioul industriel lorsqu'il a coulé dans une mer agitée au large de l'île centrale de Mindoro.

On pense que le navire se trouve à environ 400 m sous les vagues, mais les autorités philippines ont déclaré que le pays n'avait pas la capacité d'atteindre l'épave et d'en retirer le pétrole.



Le Japon a envoyé des gardes-côtes aux Philippines pour soutenir l'enquête sur le déversement et guider les activités d'enlèvement et de contrôle des hydrocarbures en cours.

Le carburant diesel et le pétrole épais du pétrolier ont contaminé les eaux et les plages de neuf zones résidentielles le long de la côte de la province orientale de Mindoro, connue pour sa riche vie marine.

Plus de 2 500 hectares de récifs coralliens, de mangroves et d'algues pourraient être touchés par le déversement, selon le ministère de l'Environnement. On ne sait pas combien de diesel et d'huile ont fui dans l'eau.

Les garde-côtes philippins ont déclaré le 10 mars qu'ils avaient trouvé du pétrole jusqu'à l'île de Casian, au large de la côte nord de l'île occidentale de Palawan. C'est à environ 350 km au sud-ouest de l'endroit où le pétrolier a coulé.

Les résidents et le personnel des garde-côtes ont enlevé les algues enduites d'huile et d'autres débris des plages touchées.

Des milliers de pêcheurs ont reçu l'ordre de rester à terre jusqu'à ce qu'ils puissent pêcher en toute sécurité, et la baignade est également interdite.- VNA