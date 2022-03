Hanoï, 14 mars (VNA) – L’Administration des aliments et des médicaments des Philippines (Food and Drug Administration-FDA) a accordé l'autorisation d'utilisation d'urgence au vaccin chinois Sinovac anti-COVID-19 pour les enfants, a déclaré le secrétaire à la Santé Francisco Duque le 14 mars.

Photo d'illustration : Photo: Xinhua/VNA

Francisco Duque a déclaré que le gouvernement allait bientôt administrer le vaccin CoronaVac inactivé de Sinovac aux enfants âgés de six ans et plus.CoronaVac est le deuxième vaccin anti-COVID-19 autorisé à être administré aux enfants aux Philippines. La FDA a précédemment approuvé l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer pour les enfants.Les Philippines ont administré plus de 138 millions de doses de vaccins anti-COVID-19 au 10 mars. Plus de 64 millions de personnes ont été doublement vaccinées.Les Philippines comptent désormais plus de 3,67 millions de cas confirmés de COVID-19, dont 57 610 décès.- VNA