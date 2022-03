Hanoi (VNA) – La presse et les experts internationaux continuent d’avoir des évaluations positives sur les perspectives de reprise de l’économie vietnamienne en 2022 et les années suivantes.

Les perspectives de reprise économique du Vietnam hautement appréciés. Photo : NDEL

La vue d’ensemble de l’économie, de la production industrielle, des services, de l’attraction des investissements,.... tous ont reçu des estimations positives.La Banque mondiale a publié en mars l’édition de "Vietnam Macroeconomic Update". Les données ont montré que l’activité économique dans le pays continue de se redresser, avec une production industrielle en hausse de 8,5 % et des ventes au détail totales de biens et services de consommation en augmentation de 3,1 %.Selon la Banque mondiale, l’économie vietnamienne "fait preuve de résilience et se redresse". Cependant, cette institution financière a également mis en garde contre les conséquences du nombre élevé d’infections au variant d’Omicron et du conflit russo-ukrainien affectant la reprise économique mondiale.Le site britannique Asian Investor a cité des experts affirmant que le Vietnam est prêt à se redresser fortement et à devenir une destination d’intérêt pour les investisseurs étrangers."Nous ne serions pas surpris si le PIB augmentait de plus de 7% cette année compte tenu de facteurs tels que reprise de la consommation, possibilité d’une réouverture complète aux tourisme international et plan de relance récemment annoncé", a déclaré M. Jason Ng, directeur général de VCG Partners.L’article met en évidence les moteurs économiques importants tels que l’industrialisation avec le soutien des investissements directs étrangers (IDE) et l’explosion de la classe moyenne qui dynamise la consommation intérieure.Le journal Star de Malaisie a publié un article intitulé "Le Vietnam, principale destination d’investissement en Asie du Sud-Est pour l’immobilier industriel".Cela est possible grâce à des politiques préférentielles, des coûts de main-d’œuvre compétitifs, un environnement sociopolitique stable, des accords de libre-échange et une structure démographique favorable et population majoritairement jeune."Les entreprises d’IDE attendent depuis deux ans pour venir investir au Vietnam. Je suis convaincu qu’il y aura une vague d’investissements non seulement ces prochains mois, mais qui se prolongera pendant de nombreuses années», a déclaré M. Bruno Jaspaert, directeur général du complexe du parc industriel DEEP C, Hai Phong.Les experts affirment que le Vietnam maintiendra ces 10 prochaines années et au-delà son statut d’une des meilleures destinations d’investissement pour l’immobilier industriel en Asie du Sud-Est. – CPV/VNA