Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a assisté mercredi 16 août à la cérémonie d’ouverture de la 7e Exposition Chine-Asie du Sud et de la 27e Foire d’importation et d’exportation de Kunming, tenues à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan, sur le thème "Solidarité et coopération pour un développement commun".