L'ambassadeur d’Indonésie au Royaume-Uni, en Irlande et à l'Organisation maritime internationale, Rizal Sukma lors du séminaire organisé le 27 août à Jakarta. Photo: CSIS



Jakarta (VNA) – En adoptant le document sur les « Perspectives de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique » (AOIP) lors de son 34e sommet de l’ASEAN, à Bangkok, en Thaïlande, les dirigeants des Etats membres ont envoyé à d’autres pays dans le monde entier, un message réaffirmant le rôle central de l’ASEAN.

C'est ce qu'a déclaré le docteur Rizal Sukma, ambassadeur d’Indonésie au Royaume-Uni et en Irlande, lors d’un séminaire sur l'Indonésie, l'ASEAN et l'Indo-Pacifique, tenu le 27 août à Jakarta par le Centre pour les études stratégiques et internationales (CSIS).

Rizal Sukma a affirmé que l’AOPI partait des intérêts de l’ASEAN dans la structure économique et sécuritaire régionale en formation pour régler les défis nés dans les changements dans la région d’Indo-Pacifique. Grâce à ce document, la concurrence entre les pays puissants pourrait minimiser et les conflits, être endigués.

L’AOPI devrait contribuer au maintien du rôle central de l’ASEAN dans le processus de développement de la région d’Asie du Sud-Est et d’autres régions voisines ainsi que servir d’une passerelle entre les parties dans un environnement concurrentiel des avantages stratégiques, a-t-il souhaité.

Les pays membres de l’ASEAN doivent mieux profiter de l’AOPI pour intensifier leur coopération économique, garantir la sécurité, notamment la sûreté de la navigation maritime, et affirmer son rôle dans la structure régionale, a demandé l’ambassadeur indonésien. -VNA