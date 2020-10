L’Union des femmes du district de Hoa Lu a lancé l’année dernière un projet de peintures murales dans le but de promouvoir les traditions et la beauté de la province de Ninh Binh. Allons à leur découverte!

La commune de Truong Yen dans le district de Hoa Lu abrite aujourd'hui 47 peintures murales, qui ont coûté quelque 2.300 dollars au total, financées par des contributions publiques.

Les onze communes du district ont toutes une rue avec des fresques murales. Leur couleur et leur dynamisme encouragent la population locale à faire de leur ville natale un espace de vie plus harmonieux et plus civilisé. -VNA