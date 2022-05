Des bateaux de pêche de Ninh Thuan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient d'envoyer un document aux Comités populaires des villes et provinces côtières concernant l'annonce par la Chine de la suspension temporaire de la pêche.



La Chine a annoncé la suspension de la pêche de 12h00 le 1er mai à 12h00 le 16 août 2022 pour toutes les professions, à l'exception de la pêche à la traîne, dans des zones maritimes, y compris des eaux relevant de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction du Vietnam en Mer Orientale.



Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a affirmé : « La suspension par la Chine de la pêche dans les zones relevant de la souveraineté, des droits souverains et de la juridiction du Vietnam en Mer Orientale est dépourvue de toute valeur ».



Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a demandé aux Comités populaires des villes et provinces côtières d'informer immédiatement les pêcheurs de la suspension temporaire de la pêche par la partie chinoise. En même temps, il faut encourager les pêcheurs à maintenir leurs activités dans les eaux vietnamiennes et les guider à s'organiser en groupes lorsqu'ils vont travailler pour se soutenir mutuellement en mer. Les pêcheurs sont appelés à informer les organes compétents des violations commises par des navires de pêche étrangers dans les eaux vietnamiennes.



Les villes et provinces côtières chargent les organes compétents de renforcer la surveillance des activités d’exploitation de ressources halieutiques des navires de pêche dans les zones maritimes grâce au système de surveillance des navires de pêche par satellite, de prendre des mesures pour avertir les navires de pêche en cas de nécessité et surtout gérer étroitement les départs/arrivées des navires de pêche pendant cette période. Il faut poursuivre la mise en œuvre de la directive n°49/CT-BNN-TCTS du 6 janvier 2021 relative au renforcement de la gestion des navires de pêche, à la garantie de la sécurité des personnes et des navires de pêche exerçant des activités de pêche.



Les localités doivent signaler rapidement les incidents surgissant en mer pour les navires de pêche et les pêcheurs en appelant au numéro 024 – 62737323 de la Surveillance des ressources halieutiques du Vietnam.-VNA