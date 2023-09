Lors de la réunion. Photo : VNA

Jakarta (VNA) - L'ambassadeur Vu Ho, chef de la délégation des officiels vietnamiens chargés des affaires de l'ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a assisté le 3 septembre à la réunion des hauts responsables de l'ASEAN à Jakarta, en Indonésie, pour passer en revue les préparatifs du 43e Sommet de l'ASEAN et des réunions connexes.Les réunions devraient avoir lieu du 5 au 7 septembre et comporter une vingtaine d'activités.Les dirigeants des pays de l'ASEAN et leurs partenaires participeront à des événements tels que le 43e Sommet de l'ASEAN, les sommets de l'ASEAN 1 avec des partenaires tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, les États-Unis, l'Inde, la Russie, le Canada et les Nations Unies, l'ASEAN 3 et le Sommet de l’Asie de l’Est.Les chefs du SOM des pays de l'ASEAN ont examiné et complété pour l'essentiel les projets de documents pour les réunions de haut niveau qui devraient adopter et reconnaître près de 100 documents couvrant divers domaines de coopération au sein du bloc de l'ASEAN, ainsi qu'avec des partenaires extérieurs, et des mesures visant à renforcer l’efficacité des activités de l’ASEAN.Réfléchissant aux activités de 2023, ils ont hautement apprécié les priorités pratiques fixées pour la construction de la Communauté de l'ASEAN, contribuant à promouvoir le commerce, les investissements et la reprise économique tout en accélérant la numérisation, la croissance verte et le développement durable dans la région. Ils visent à donner une impulsion à la coopération de l'ASEAN dans les années à venir, dans le but de réaliser ‘’Statut de l'ASEAN : épicentre de la croissance". - VNA