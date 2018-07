Les chefs de la Justice des dix pays membres de l'ASEAN à la 6e réunion du CACJ à Singapour. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Les chefs de la Justice des dix pays membres de l’ASEAN ont convenu de renforcer la coopération et le partage d’informations en matière judiciaire afin de créer des conditions plus favorables à leurs populations et de promouvoir les échanges commerciaux et l’investissement au sein de la région.

En conséquence, un portail des autorités judiciaires de l'ASEAN a été officiellement lancé sur le site: www.cacj-ajp.org dans le cadre de la 6e réunion du Conseil des chefs de la Justice de l'ASEAN (CACJ), qui a eu lieu vendredi 27 juillet à Singapour.

L'événement a vu la participation des chefs de la Justice des dix pays membres de l'ASEAN. La délégation vietnamienne était conduite par le président de la Cour populaire suprême Nguyen Hoa Binh.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le président de la Cour suprême de Singapour, Sundaresh Menon a souligné qu’outre présenter les systèmes juridiques de l'ASEAN, ce portail permettrait aux pays membres de partager leurs expériences et de proposer des mesures pour améliorer leurs normes judiciaires via une coopération dans la formation des cadres.

« Il s'agit de la première étape importante dans les efforts visant à renforcer la collaboration entre les autorités judiciaires de l'ASEAN, sur la base de l'application de hautes technologies, au service des intérêts nationaux et régionaux » a-t-il déclaré.

"Les prochaines étapes pour les pays membres consisteront à améliorer la capacité de leurs organisations judiciaires et à faciliter l'accès à la justice de la population» a-t-il ajouté.

Le portail a reçu montant de 3,6 millions de NOK (400 000 USD) accordé par le gouvernement norvégien via le Fonds d'initiatives régionales Norvège-ASEAN. Cette somme sera destinée aux travaux de fonctionnement, de développement et de maintenance du portail jusqu'en juillet 2020.



Lors d’une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en marge de la réunion, le président de la Cour populaire suprême, Nguyen Hoa Binh, a rappelé les contributions du Vietnam dans l’édification du portail et l’élaboration de la charte de la CACJ, ainsi que dans l'élaboration d’autres mécanismes de coopération et le partage d’informations en la matière au sein de l’ASEAN.



Selon lui, Singapour a soutenu le Vietnam dans l'élaboration et la publication d'un code d'éthique judiciaire qui a été apprécié par l'opinion publique du pays et de l’étranger.

Singapour a également aidé le Vietnam dans l’application des technologies de l’information dans le secteur judiciaire, la formation de cadres et d’enseignants pour l’Académie de la Cour du Vietnam.



Lors de cette réunion, les chefs de la Justice des dix pays de l'ASEAN ont discuté de nombreuses questions importantes telles que la création d'un mécanisme de coordination entre les juges pour traiter les affaires civiles et économiques, les litiges commerciaux et les questions matrimoniales, l’application des technologies de l’information...-VNA