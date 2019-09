Cérémonie d'ouverture de la 9e réunion sur la médecine traditionnelle des pays du bassin du Grand Mékong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La 9e réunion sur la médecine traditionnelle des pays du bassin du Grand Mékong a débuté le 5 septembre à Hanoï avec la participation de près de 500 délégués nationaux et internationaux.



Cette réunion de deux jours est placée sous le thème "La médecine traditionnelle au service de la santé de la communauté". Elle vise à évaluer l’exécution des missions lancées lors de la réunion précédente et à discuter de la coopération régionale dans la médecine traditionnelle.



Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre vietnamien de la Santé Nguyen Truong Son a souligné que le développement de la médecine traditionnelle dans les soins de santé de la communauté était une activité importante des pays du bassin du Grand Mékong. Il a également indiqué qu’il s’agissait d’une tendance mondiale, de nombreux pays cherchant à utiliser davantage de produits d'origine naturelle et à appliquer des méthodes de traitement traditionnelles sans médicaments.



L'héritage et le développement des recettes médicinales traditionnelles, ainsi que le partage de connaissances précieuses, sont très nécessaires pour les soins de santé de la communauté, a affirmé Nguyen Truong Son.



Le Vietnam recense 65 hôpitaux publics et 12.000 cliniques privées spécialisés dans la médecine traditionnelle. Chaque année, environ 30% des patients suivent un traitement par la médecine traditionnelle, ou sont traités parallèlement par la médecine traditionnelle et la médecine moderne.



Le pays continue d’accorder l’attention au développement des établissements de recherche, à la formation de ressources humaines et à la coopération internationale dans ce domaine.



Dans le cadre de la réunion de deux jours, ont lieu diverses activités, dont la remise des prix Hai Thuong Lan Ong, une exposition sur la médecine traditionnelle des pays du bassin du Grand Mékong, des colloques sur les politiques de développement de la médecine traditionnelle.-VNA