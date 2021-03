Un point de dépistage du COVID-19 à Kuala Lumpur, Malaisie. Photo: Xinhua/VNA

Kuala Lumpur (VNA) - La conseillère spéciale du Premier ministre de Malaisie pour la santé publique, la docteur Jemilah Mahmood a exhorté tous les pays de l'ASEAN à investir dans la création du Centre pour les urgences de santé publique et les maladies émergentes de l'ASEAN (ACPHEED) afin de renforcer la capacité régionale de préparation et d'intervention.

Cette déclaration a été faite lors d'un webinaire intitulé "Répondre et se préparer aux risques naturels dans le cadre de la pandémie de COVID-19: partager les défis et les leçons de la Malaisie et du Japon", organisé le 17 mars par l'Institut international de technologie Malaisie-Japon (MJIIT) de l'Universiti Teknologi Malaisie.

La région devrait avoir son propre soi-disant centre de contrôle et de prévention des maladies, a-t-elle déclaré, c'est donc une opportunité puisque le Japon a financé la création de ce type de centre. Cela oblige tous les gouvernements de la région à investir dans le centre, de sorte que l'ASEAN ne sera alors pas confrontée à des problèmes, tels que la fabrication de vaccins, la production de kits de dépistage du COVID-19, la détection des cas…, a-t-elle déclaré.

Elle a affirmé que la création d'un tel centre était extrêmement importante car l'ASEAN était l'une des régions les plus touchées, continuant d'être confrontée à des menaces de maladies infectieuses nouvelles et réémergentes, ainsi qu'à des catastrophes.

Elle a également félicité le Japon en tant que pays hautement apprécié dans l'adaptation et la réduction des risques de catastrophes en matière de politiques et d'investissement. -VNA