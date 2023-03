Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 17e colloque théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti communiste chinois (PCC) s’est tenu par visioconférence le 29 mars.La délégation vietnamienne était dirigée par Nguyên Xuân Thang, membre du Bureau Politique, président du Conseil central de théorie du PCV et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh. La délégation chinoise était dirigée par Li Shulei, membre du Bureau Politique, secrétaire du Secrétariat et chef de la Commission centrale de la sensibilisation du PCC.Dans leurs remarques, les deux responsables ont affirmé l’importance d’intensifier les échanges théoriques entre le PCV et le PCC dans la nouvelle situation.Nguyên Xuân Thang a déclaré que le PCV attachait toujours une grande importance à la gestion sociale à l'ère de l'information pleine de nouveaux domaines technologiques qui ont un fort impact sur tous les aspects de la vie sociale, apportant de grandes opportunités pour promouvoir le processus de modernisation dans chaque pays et changer des méthodes de direction et de gestion de la société basée sur les nouvelles technologies, a-t-il affirmé.Pour sa part, Li Shulei a souligné que la gestion sociale créative à l'ère de l'informatisation était une question d'une grande importance pour les deux Partis et les deux pays tant en théorie qu'en pratique, conformément à la situation réelle du Vietnam et de la Chine.Les deux parties ont considéré le colloque comme une opportunité de partager les réalisations en théorie et en pratique ainsi que les expériences des deux Partis dans la direction et la mise en œuvre des options et des politiques dans la gestion sociale pour promouvoir le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine dans le nouveau contexte.Les participants au colloque ont partagé de nombreuses expériences et des résultats de la gestion sociale créative dans la nouvelle situation. – VNA