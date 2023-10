Le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province montagneuses de Cao Bang (Nord) ont co-organisé mardi 3 octobre à Hanoi une réunion consacrée à promouvoir le potentiel de développement de cette localité et à attirer les investissements étrangers.

Parallèlement aux activités visant à encourager les pêcheurs à sortir en haute mer, Ninh Thuan a mis en œuvre de manière drastique la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).