Photo: tapchitaichinh.vn



Hai Phong (VNA) - DEEP C Industrial Zones, en collaboration avec l’Autorité de la zone économique de Hai Phong (HEZA), organise les 20 et 21 octobre un séminaire sur l’investissement intitulé "Construire l’avenir".



Réunissant plus de 400 invités représentant des autorités, des associations commerciales, des entreprises, il permet aux parties concernées d’échanger des informations sur le potentiel de la ville.



Hai Phong se concentre sur le développement des infrastructures de transport pour favoriser le développement des services logistiques. L’exploitation de ports en eau profonde modernes contribuera à atteindre les objectifs ambitieux de la Stratégie de développement de l’économie maritime du Vietnam, en répondant aux besoins d’importation et d’exportation du Nord.



Au cours des neuf premiers mois de 2022, la ville a enregistré une croissance du produit intérieur brut régional (GRDP) de 12,06%.



Lê Trung Kiên, chef de la HEZA, a noté les contributions du complexe des parcs industriels DEEP C aux réalisations économiques de Hai Phong. DEEP C Industrial Zones abritent le siège de nombreux investisseurs chinois, sud-coréens, japonais, taïwanais, europés, et des sociétés nationales comme Vingroup.







Le Trung Kien, chef du comité de gestion de la ZE de Hai Phong, prend la parole. Photo: VNA

DEEP C est un développeur et opérateur belge d’un cluster de zones industrielles et d’infrastructures portuaires à Hai Phong et dans la province de Quang Ninh - la région à la croissance la plus dynamique du Nord.



Sa présence a commencé en 1997 avec le développement de DEEP C Haiphong I (anciennement connu sous le nom de Dinh Vu Industrial Zone), une collaboration entre l’investisseur belge Rent-A-Port et le Comité populaire de Hai Phong.



Au cours des 25 dernières années, il s’est constamment étendu à trois zones industrielles à Hai Phong et deux à Quang Ninh, formant un cluster de zones industrielles DEEP C couvrant 3.400 hectares, à proximité immédiate d’un aéroport international, d’un port maritime en eau profond et d’un réseau étendu d’autoroutes.



Lors du séminaire, les investisseurs ont tous apprécié l’environnement des affaires à Hai Phong et partagé les orientations de développement de leur entreprise vers l’économie circulaire. –VNA