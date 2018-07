Photo d'illustration: VNA





Hanoï, 16 juillet (VNA) - Selon l'Association vietnamienne des chaussures, du cuir et des sacs à main (Lefaso), l'industrie du cuir et des chaussures a de bonnes chances de bénéficier du transfert des commandes de la Chine en raison de sa tendance à passer à la production de produits de haute technologie.



La signature d'un certain nombre d'accords commerciaux comme l'Accord de libre-échange Vietnam-UE et l'Accord global et progressif pour le Partenariat transpacifique (CPTPP) ouvrent des perspectives de développement pour le Vietnam, en particulier pour attirer les investissements et stimuler l'exportation vers les marchés de l'UE et des membres du CPTPP.



Le président de Lefaso, Nguyen Duc Thuan, a affirmé que les activités d'exportation de l'industrie vietnamienne du cuir et des chaussures connaissent une croissance stable avec des signes positifs pour le second semestre de cette année et les années à venir. Les prévisions pour l'économie mondiale en 2018 sont bonnes, c'est pourquoi la demande sur les principaux marchés d'exportation du Vietnam comme les États-Unis, l'UE, la Chine, le Japon et la République de Corée sera meilleure qu'en 2017.



La Chine devrait poursuivre sa politique de réduction des privilèges dans l'investissement dans les secteurs du textile, de l’habillement, et du cuir et des chaussures pour se concentrer sur les hautes technologies, les commandes de chaussures et de sacs à main devraient donc continuer de passer de la Chine vers le Vietnam.

Cependant, l'industrie du cuir et des chaussures au Vietnam est confrontée à de nombreuses difficultés telles que la hausse des coûts de main-d'œuvre et la faible productivité par rapport aux autres pays de la région. En particulier, la quatrième révolution industrielle aura un impact sur les entreprises de l'industrie du cuir et des chaussures car elles vont investir dans des machines modernes et réduire leur masse salariale.

La production de l'industrie du cuir et des chaussures devrait atteindre environ 279 millions de paires de chaussures cette année, avec 72 millions de paires au troisième trimestre et 80 millions de paires au quatrième trimestre.



Le premier semestre de cette année a continué à voir une croissance de la production, avec 127,4 millions de paires produites, soit une augmentation de 5,1% d'une année sur l'autre, rapportant 9,45 milliards d’USD au pays, en hausse de 8,4% par rapport à la même période l'année dernière. Les recettes des exportations de ce type de produit devraient atteindre 19,5 milliards d’USD cette année, soit 10% de plus que le chiffre enregistré en 2017. -VNA