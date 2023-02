Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication a tenu vendredi 10 février une réunion avec les fournisseurs de services d'Internet du Vietnam, en vue de régler l’incident des câbles sous-marins et garantir les connexions Internet internationales du Vietnam.

Des techniciens et ouvriers travaillent sur un câble à fibre optique sous-marin à Quy Nhon. Photo: baotintuc.vn

Les quatre câbles sous-marins du Vietnam que sont AAG, AAE-1, APG et IA ont tous rencontré des problèmes. L’incident des câbles AAG et APG ont perdu toute la capacité de connexions Internet internationales du Vietnam.Tous les opérateurs de télécommunications vietnamiens (VNPT, MobiFone, Viettel, FPT) sont touchées par ces incidents. Les pays asiatiques sont également affectés.Le ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Manh Hung, a souligné que les connexions Internet internationales du Vietnam devaient non seulement assurer la qualité des services, mais aussi soutenir d’autres activités en ligne. Il a demandé aux opérateurs d’appliquer des mesures techniques pour assurer les connexions internationales.Les fournisseurs ont affirmé garantir la qualité des services Internet. Depuis la nuit du 10 février, ils se sont engagées à veiller à ce que les connexions Internet internationales du Vietnam ne soient pas encombrées. -VNA