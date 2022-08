Cân Tho (VNA) – Cap aujourd’hui sur Cái Rang, un village de la ville de Cân Tho qui a ceci de particulier qu’on y produit des nouilles de riz. À ce jour, les fabriques ne sont plus aussi nombreuses qu’avant, mais elles sont quand même les plus grandes du Delta du Mékong.

Huynh Huu Hoài, propriétaire de Sau Hoài, l’une des fabriques de nouilles les plus importantes de Cai Rang. Photo : VOV

Le «hu tiêu» est la soupe typique de la région du Sud-Ouest, composée de nouilles de riz, du bouillon de porc et différentes garnitures. Pour fabriquer de bonnes nouilles, il faut avoir du «nùng», une variété de riz cultivée essentiellement à Cân Tho et à Sa Dec (Dông Thap), dont les grains sont blancs et longs.

À Cai Rang, chaque producteur a ses petits secrets, sa manière à lui de donner élasticité, souplesse et finesse à ses nouilles. Cela étant, il est possible d’énumérer les grandes étapes de la fabrication. On met d’abord du riz à macérer. Après quoi, on le moud, le filtre et le malaxe de façon à obtenir une pâte, à laquelle on ajoute de la farine de tapioca. La pâte est ensuite étalée sur une sorte de tamis, puis cuite à la vapeur. On la laisse sécher au soleil avant de la découper en fines lamelles.

«Depuis que nous ajoutons, au cours de la fabrication, les jus de différents fruits, légumes et tubercules pour teinter nos nouilles en leur donnant plus de substances nutritives, la demande va crescendo. La vente de ces nouvelles nouilles est 4 fois supérieure à celle des nouilles ordinaires. Par ailleurs, le tourisme profite au maintien de notre village de métier traditionnel. Nous accueillons à bras ouverts les touristes. La visite de notre fabrique et la découverte de notre métier artisanal sont toujours gratuites», explique Huynh Huu Hoài, propriétaire de Sau Hoài, l’une des fabriques les plus importantes du village.

La pizza «hu tiêu». Photo : VOV

En plus de la soupe de nouilles traditionnelle, les visiteurs peuvent aussi déguster sur place un plat très original qui est la pizza «hu tiêu». Faite à base de nouilles frites, la pizza est accompagnée d’œufs frits, de cacahouètes, de salades, de sauce tomate ou de sauce au piment.

«Nous invitons les visiteurs à déguster notre pizza de nouilles. Les Français l’adorent. C’est eux qui l’ont appelée ‘pizza hu tiêu’», fait savoir Nguyên Thi Diêm Thuy, une habitante de Cai Rang.

De nos jours, la fabrication de nouilles de riz reste artisanale à Cái Rang, même si quelques machines ont fait leur apparition. Les fabricants locaux expliquent volontiers aux visiteurs le processus de production de leurs nouilles, mais aussi l’histoire de leur village.

«La présence nombreuse des touristes rend l’ambiance trépidante. Nous sommes contents d’avoir un revenu stable et de pouvoir aider les touristes à découvrir notre métier», indique Duong Thi Kim Ba, une travailleuse chez la fabrique Sau Hoài.

Le métier de fabrication de nouilles de riz du village de Cai Rang en particulier et de la ville de Cân Tho en général a connu des hauts et des bas, mais il a tenu bon grâce à la création de nouveaux produits et au tourisme. Si vous venez à Cân Tho, ne manquez surtout pas de visiter les fabriques locales! – VOV/VNA