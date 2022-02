Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Après une longue période de fermeture pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19, Hanoï a autorisé la réouverture des monuments.

Le Service municipal de la Culture et des Sports a proposé aux Comités populaires des arrondissements et districts d'appliquer des mesures appropriées de prévention et de contrôle du COVID-19 dans les sites historiques et touristiques pour assurer une adaptation sûre et flexible à l'épidémie et un contrôle efficace du coronavirus. La réouverture des monuments doit suivre strictement les instructions du ministère de la Santé, du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et de Hanoï.

Pour les fêtes, la capitale n'autorise que l'organisation des rituels, sans activités de loisirs. -VNA