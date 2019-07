Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (gauche) et le Premier ministre thailandais Prayut Chan-o-cha. Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Avant l'ouverture de la 52e conférence des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-52), le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères Pham Binh Minh et les chefs de la diplomatie des autres pays membres de l’ASEAN sont allés saluer mercredi matin le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha.

Représentant le Vietnam qui assumera en 2020 la présidence tournante de l’ASEAN, Pham Binh Minh a souligné que l'ASEAN se développait de plus en plus. Son rôle et sa position internationale ne cessaient d'être consolidés et le processus d'édification de la Communauté régionale progressait.

Le vice-Premier ministre vietnamien a déclaré que devant les évolutions complexes de la situation régionale et mondiale, l'ASEAN devrait s'unir, renforcer sa résilience et promouvoir la primauté du droit pour répondre efficacement aux fluctuations de la situation régionale et internationale.

Pham Binh Minh a également félicité la Thaïlande pour ses réalisations en tant que président de l'ASEAN en 2019. En 2020, le Vietnam continuera de valoriser l'esprit de 2019 afin de renforcer l’unité et la cohésion au sein du bloc, ainsi que le rôle central de l'ASEAN dans la résilience aux défis en matière de sécurité et de développement global.

L'AMM-52 s'est officiellement ouverte mercredi matin à Bangkok, avec la participation des ministres des Affaires étrangères des 10 pays membres de l'ASEAN, du secrétaire général de l'ASEAN, des chefs de la diplomatie des pays invités.

Après la cérémonie d’ouverture, ont eu lieu une séance plénière et une séance restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN pour discuter des questions concernant l'édification de la Communauté régionale, les relations diplomatiques, les préparatifs des Sommets de l'ASEAN et entre le bloc et ses partenaires, prévus à la fin de cette année, outre des affaires régionales et internationales d'intérêt commun. -VNA