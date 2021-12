Hanoï, 28 décembre (VNA) – Le ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son et son homologue lao Saleumxay Kommasith ont co-présidé la 8e consultation politique au niveau ministériel le 28 décembre à Hanoï.

Panorama de la 8e consultation politique. Photo : VNA



Les deux parties ont exprimé leur joie devant le développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale dans divers domaines entre les deux nations. La confiance politique entre les deux Partis et les pays s'est encore renforcée via des réunions et des échanges de délégations à tous les niveaux, en particulier la visite au Laos du président Nguyên Xuân Phuc en août dernier et la visite au Vietnam du président de l'Assemblée nationale lao Xaysomphone Phomvihane en décembre 2021.



Au cours des 11 premiers mois de cette année, le commerce bilatéral a dépassé 1,2 milliard de dollars, en hausse de 33,6% par an. Les deux parties ont continué à améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et du développement des ressources humaines et ont sensibilisé les jeunes générations à la solidarité bilatérale spéciale et à la coopération intégrale.



Les deux ministres ont convenu de travailler en étroite collaboration avec les ministères et les agences pour réaliser efficacement les accords de coopération signés, les résultats des visites de haut niveau et organiser des célébrations pour l'Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam - Laos en 2022.



Ils ont fait l'éloge de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères conformément à leur accord de coopération 2021-2025 ainsi que des mécanismes de coopération annuels et d'autres échanges entre leurs unités subordonnées.



Les ministres ont souligné le respect du droit international et le rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans les strcutures régionales. Ils ont promis de travailler en étroite collaboration lors de forums régionaux et internationaux, notamment en maintenant la position commune de l'ASEAN sur la question en Mer Orientale, en partageant activement et de manière proactive des informations et des positions via tous les canaux, contribuant ainsi à améliorer la position internationale de chaque pays.

Le ministre lao Saleumxay Kommasith a affirmé que le Laos soutiendrait la candidature du Vietnam à un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025 et continuerait à travailler en étroite collaboration avec les mécanismes de coopération sous-régionale du Mékong tels que le Triangle de Développement Cambodge-Laos-Vietnam (CLV) , la Coopération Cambodge – Laos – Myanmar – Vietnam (CLMV) et la Stratégie de coopération économique Ayeyawady-Chao Phraya-Mékong (ACMECS).



Le 29 décembre, les deux ministres coprésideront une conférence sur le modèle d'inspection du «guichet unique» au poste frontière international Lao Bao-Densavan.



Le ministre lao coprésidera également la 31e réunion des délégations frontalières Vietnam – Laos avec le vice-ministre des Affaires étrangères et président du Comité national des frontières Nguyen Minh Vu.- VNA