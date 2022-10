Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre vietnamien de la Sécurité publique To Lam a suggéré à son ministère et à son homologue laotien d'intensifier l'échange d'information et de se coordonner pour prévenir les menaces de sécurité non traditionnelles sur leur coopération.

To Lam et Vilay Lakhamphong, vice-Premier ministre et ministre lao de la Sécurité publique, ont co-présidé le 25 octobre à Hanoï une réunion pour faire le point sur les résultats de la mise en œuvre du Plan de coopération 2022.

To Lam a estimé qu'en 2022, les deux parties coordonnaient pour assurer la sécurité et la sûreté absolues des activités politiques importants des deux pays, des lignes frontalières, des voies de transport dans des zones stratégiques...

Dans le maintien de l'ordre et la sécurité sociale, la Police du Vietnam et du Laos coopère régulièrement dans les échanges d'informations, la vérifications et l'enquête sur le crime transnational, en particulier le crime lié à la drogue, la traite des êtres humains et la contrebande et aussi dans l’arrestation de Vietnamiens recherchés qui se cachent au Laos et vice versa.

Les deux parties ont organisé avec succès une réunion sur la prévention et la lutte contre le crime entre la Police du Vietnam et du Laos. Au niveau local, la Police des deux pays ont efficacement lutté contre les crimes portant atteinte à la sécurité nationale et les crimes transfrontaliers ; traité efficacement la question de migrants libres et de mariage sans acte de mariage, l’entrée et la sortie illégales, les affaires d'atteinte à la sécurité des frontières...

A propos des orientations de la coopération en 2023, le ministre To Lam a suggéré que les deux parties renforcent les échanges d'informations, notamment sur la situation mondiale et régionale qui affecte la sécurité et l'ordre des deux pays, les activités des terroristes, le crime lié à la drogue, l’entrée et la sortie illégales…

Lors de la réunion, To Lam et Vilay Lakhamphong ont signé un plan de coopération pour 2023 entre les deux ministères. - VNA