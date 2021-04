Hanoi, 12 avril (VNA) - Des dirigeants de nombreux pays ont félicité les dirigeants nouvellement élus du Vietnam, dont le président Nguyen Xuan Phuc; le Premier ministre Pham Minh Chinh; et le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

De gauche à droite, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê, le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Dans un message adressé au président Nguyen Xuan Phuc, le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel a réitéré les précieuses relations d'amitié entre les deux peuples et a raffirmé la volonté de promouvoir davantage les relations bilatérales, sur la base d'un soutien inconditionnel, d'une confiance politique mutuelle et de solidarité exemplaire entre Hanoi et La Havane.L'émir du Qatar, SheikhTamim Bin Hamad Al-Thani, et le vice-émir, Sheikh Abdullah Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani; le président de la République tchèque, Milos Zeman; le Président des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih; et le secrétaire général de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), Lim Jock Hoi, ont également félicité le président Nguyen Xuan Phuc.Parallèlement, dans un message adressé à Pham Minh Chinh, le Premier ministre de Cuba, Manuel Marrero Cruz, a réaffirmé la volonté de renforcer les relations bilatérales et de développer de futurs projets dans tous les secteurs d'intérêt mutuel.Le Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Sheikh Khalid Bin Khalifa Bin Abdulaziz Al-Thani; le Premier Ministre de la République tchèque, Andrej Babis; le président maldivien Ibrahim Mohamed Solih et le secrétaire général de l'ASEAN ont également félicité Pham Minh Chinh.Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale de Cuba, Esteban Lazo Hernández, a adressé un message de félicitations à Vuong Dinh Hue, dans lequel il a décrit les liens historiques entre les deux pays comme un exemple exceptionnel d'amitié, de solidarité et coopération dans les relations internationales.Ces liens reflètent également la volonté et l'aspiration des deux peuples, a-t-il dit, exprimant sa conviction que les liens entre les deux pays en général, et entre leurs organes législatifs en particulier, seront promus à l'avenir.La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matviyenko, a assuré avec ses nombreuses expériences, Vuong Dinh Hue remplira avec succès son nouveau poste.Après avoir remercié le soutien de Vuong Dinh Hue à la coopération entre les deux pays, elle a exprimé sa confiance que les relations entre les deux organes législatifs des deux pays ces derniers temps serviront de base solide pour le développement des relations bilatérales et de la coopération entre Hanoi et Moscou dans les forums internationaux, contribuant à la paix et à la sécurité en Asie-Pacifique.-VNA