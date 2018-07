Cérémonie honorant les meilleures agences de voyage vietnamiennes le 9 juillet à Hanoi.Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a assisté lundi soir à Hanoi à une cérémonie honorant les meilleures agences de voyage vietnamiennes.

Au cours de cette cérémonie organisée à l’occasion du 58e anniversaire du secteur du tourisme vietnamien, le Prix du Tourisme vietnamien 2018 a été attribué à des organisations, entreprises et individus ayant contribué activement à l’essor du tourisme du pays.

Ces trois dernières années, le tourisme vietnamien a enregistré une croissance annuelle de 30% en termes de nombre d'arrivées de touristes étrangers. Si, en 2015, 8 millions de visiteurs internationaux s'étaient rendus au Vietnam, en 2017, ils étaient près de 13 millions. Cette année, le secteur touristique s’est fixé comme objectif 16 millions de touristes étrangers et 82 millions de touristes nationaux.

A cette occasion, le comité d'organisation a remis les prix du concours d’écriture intitulé «Le Vietnam – une beauté infinie». Déclenché en octobre 2017, le concours a reçu plus de 400 articles envoyées par des Vietnamiens et aussi des étrangers et des Vietnamiens vivant à l’étranger.

Selon le Département général des Statistiques, au premier semestre, plus de 7,89 millions de touristes étrangers ont visité le Vietnam, soit une hausse de 27,2% en un an. Le nombre de visiteurs venus d’Asie a augmenté de 32,7%, de Chine, de 36,1%, de République de Corée, de 60,7%, d’Europe, de 11%, d’Amérique, de 13,5%, d’Océanie, de 10%, et d’Afrique, de 22,2%.

Cette hausse est due aux efforts de tout le secteur touristique, notamment les efforts de promotion touristique à l'étranger comme récemment en Suisse, en Autriche, en Hongrie et en République tchèque.

Depuis le 1er juillet, les citoyens de cinq pays d’Europe occidentale que sont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie bénéficient d'une prolongation de l’exemption de visa pendant trois ans pour des séjours de courte durée (moins de 15 jours).

Cette année, le Vietnam vise 15-17 millions de touristes étrangers contre 12,9 millions en 2017. -VNA