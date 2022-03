Exposition dans le parc Lê Van Tam à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Ayant pour thème « Des histoires à réfléchir », une exposition des meilleures photographies de presse du monde en 2021 a ouvert ses portes le 23 mars dans le parc Lê Van Tam, arrondissement N°1, à Hô Chi Minh-Ville.

Organisée par le Consulat général des Pays-Bas à Hô Chi Minh-Ville, cette exposition présente 159 photos exceptionnelles en grand format qui illustrent des évènements de l’actualité, des conflits armés, des enjeux sociaux et des phénomènes naturels d’importance mondiale…

Dans son discours, le consul général des Pays-Bas dans la mégapole du Sud, Daniel Stork, a remercié le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour son soutien et son aide à l’exposition, en affirmant qu'il s'agit d'une activité pratique pour saluer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les Pays-Bas et le Vietnam.

Photo: VNA

World Press Photo est le plus important concours international organisé à l’intention des photographes de presse, des photojournalistes et des photographes documentaires de profession.

En 2021, 4.315 photographes de 130 pays ont soumis 74.470 photos. Un jury indépendant a sélectionné des œuvres de 45 photographes issus de 28 pays pour décerner des prix dans huit catégories : "Sujets contemporains", "Infos générales", "Environnement", "Projets à long terme", "Actualité", "Sports", "Portraits" et "Nature".

La World Press Photo Foundation, qui est à l’origine du concours annuel, est un organisme sans but lucratif voué au soutien et à la promotion de normes élevées dans le photojournalisme et le récit documentaire à l’échelle mondiale. Son objectif est de relier le monde aux histoires qui comptent en suscitant l’intérêt et l’appréciation d’un grand public à l’égard du travail des photographes et des photojournalistes, tout en encourageant la libre circulation de l’information. -VNA