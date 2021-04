Vote de nouveaux vice-président de l' État vietnamien. Photo: VNA

Prague (VNA) - Les médias de la République tchèque, notamment l'Agence de presse tchèque (CTK), la Télévision tchèque (CT) et le journal électronique Halo noviny, ont publié le 5 avril des articles sur l'élection des nouveaux dirigeants à la tête de l'État, du gouvernement et de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Selon les articles de CTK et de CT, les nouveaux dirigeants vietnamiens, bénéficiant une confiance élevée et possédant une grande expérience, ont joué un rôle exceptionnel dans la maîtrise simultanée de la pandémie de COVID-19, le maintien de la croissance économique et la promotion de l'intégration économique internationale.

Le Vietnam fut en 2020 parmi les rares pays au monde à afficher une croissance possitive, ont noté ces articles.

L'article de Halo noviny a souligné les impressionnantes réalisations du Vietnam dans la réponse au COVID-19 et le développement économique, avant d’exprimer le souhait de voir l’amitié traditionnelle Vietnam-République tchèque connaître de nouveaux progrès après l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Selon Halo noviny, l'année dernière, malgré la contraction économique mondiale due à la pandémie, le Vietnam a figuré parmi les économies affichant la plus forte croissance au monde, à 2,91%. Notamment, il s’intègre de plus en plus dans l’économie mondiale. Avec la signature de l'EVFTA en 2020, le pays émerge en tant que partenaire commercial important de l'Union européenne, dont la République tchèque.

En particulier, selon les articles, l'amitié traditionnelle entre la République tchèque et le Vietnam s'est continuellement renforcée grâce à des visites mutuelles de dirigeants, notamment celle en République tchèque en 2019 du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. La communauté vietnamienne dans ce pays européen s'intègre bien à la société locale et joue le rôle de passerelle entre les deux pays.

Les articles ont noté que sous le leadership des nouveaux dirigeants vietnamiens, les relations Vietnam-République tchèque devraient encore progresser. -VNA