Photo: VNA

Pretoria (VNA) – Le journal Pretoria News, qui fait partie d'Independent Media, le principal groupe de médias sud-africain, a publié le 7 avril un article sur l’espoir du peuple vietnamien envers le nouvel appareil d'Etat.

Val Boje, l'auteur de l'article, a déclaré qu'avec des mesures strictes, le Vietnam avait réussi à contenir la propagation de la pandémie de COVID-19 et à relancer rapidement son économie, devenant l'un des rares pays enregistrant l'année dernière une croissance économique.

La première tâche des dirigeants vietnamiens nouvellement élus est la poursuite de la croissance de l'économie, dont la mise en œuvre des réformes économiques requises par les nouveaux accords commerciaux et la gestion des goulots d'étranglement dans le secteur manufacturier, ainsi que les luttes contre la pollution et le changement climatique, a-t-elle déclaré.

Les nouveaux dirigeants continueront de favoriser la politique étrangère notamment en ouvrant le marché à l'économie mondiale et en équilibrant les relations, avec le souhait de voir leur pays prospérer et jouer un plus grand rôle dans la région et dans le monde, selon l'article.

L'article a également cité l'ambassadeur en Afrique du Sud, Hoang Van Loi, selon lequel les bonnes relations entre les deux pays devraient se développer. Le 13e Congrès national du Parti communiste avait en effet reconnu que le Vietnam considérait l'Afrique du Sud comme l'un de ses partenaires stratégiques.

Le 7 avril, le site Web japonais Global News Asia a publié un article affirmant que les relations entre le Japon et le Vietnam seraient promues à l’avenir avec l’élection de ces nouveaux dirigeants.

L'article a affirmé que le gouvernement vietnamien sous la direction du nouveau Premier ministre Pham Minh Chinh continuerait d'attacher une grande importance à la promotion et à l'approfondissement du partenariat stratégique Vietnam-Japon, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.

Le même jour, Cubadebate, le plus grand journal électronique officiel de Cuba, a publié un article sur les réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, tout en appréciant les nouveaux dirigeants élus.

Le site Web de la Radio d’Argentine a publié le 6 avril un article soulignant la stabilité politique et économique du Vietnam.

Le nouveau Premier ministre Pham Minh Chinh est considéré comme un homme politique d'avant-garde, avec des idées innovantes, notamment dans le domaine des investissements. Sa vision politique est conforme aux orientations du 13e Congrès national du PCV tenu en janvier dernier, selon l’article. -VNA