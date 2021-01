Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong (premier rang, droite) et les membres du Présidium ont voté pour adopter l'ordre du jour du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) qui a débuté lundi matin 25 janvier à Hanoï, a attiré une grande attention des médias de l’Asie du Sud-Est.

Le quotidien Straits Times de Singapour a noté que l'événement, le 13e Congrès depuis la création du Parti communiste du Vietnam en 1930, réunissait près de 1 600 délégués de tout le pays à Hanoï en vue de choisir une nouvelle équipe de direction et de façonner les politiques pour les cinq prochaines années.

Le quotidien a également souligné le succès économique et le contrôle de l’épidémie du COVID-19 du Vietnam en 2020. L’économie vietnamienne a devancé une grande partie en Asie au cours de l’année écoulée. Le Vietnam fixe également une croissance annuelle moyenne du Produit intérieur brut de 7,0% au cours des cinq prochaines années, a cité le journal.

En même temps, le journal The Star de la Malaisie a fait savoir qu’un total de 1 587 délégués représentant plus de 5,1 millions de membres du Parti dans tout le pays participaient au 13e Congrès national du Parti, le plus grand nombre de délégués jamais connu.

Mai Van Chinh, chef adjoint de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, a annoncé que les femmes et les groupes ethniques minoritaires représentaient respectivement 13,99 et 11,03% des délégués, a écrit le journal malaisien.

Parmi les invités étrangers figurent des ambassadeurs et des chefs d'organisations internationales à Hanoï, des représentants de l'intelligentsia et de la communauté artistique, des jeunes exemplaires et des responsables religieux, entre autres.

Nguyen Xuan Thang, directeur de l'Académie nationale de politique Ho Chi Minh, président du Conseil théorique central, a déclaré qu'il y avait de nombreux éléments nouveaux dans des documents soumis au congrès, notamment en termes d'approche, a cité le journal.

Selon le journal, l'ordre du jour du Congrès se concentre sur l'examen de la mise en œuvre de la Résolution du 12e Congrès national du Parti, l'évaluation de 35 ans de mise en œuvre de Doi moi (Renouveau), la stratégie de développement socio-économique de 10 ans 2011-2020, les orientations et tâches de développement socio-économique pour la période quinquennale 2021-2025, la vision nationale de développement jusqu'en 2045.

Tous les préparatifs du congrès ont été terminés, de la sécurité à la logistique et à la réception, a noté The Star, ajoutant que le pays a traversé 53 jours consécutifs sans aucun nouveau cas de COVID-19 dans la communauté.

BBC News, le quotidien économique et financier britannique Financial Times, et l’agence de presse américaine AP ont également rapporté que les délégués du Parti communiste du Vietnam ont commencé la première journée de réunion des 9 jours du 13e Congrès. -VNA