Des images de Xinhua sur la visite du leader du PCV en Chine. Photo: capture d'écran



Pékin (VNA) - Les médias chinois continuent de relayer les activités du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, et de la délégation vietnamienne de haut niveau l’accompagnant, lors de leur visite officielle en Chine.

Le Quotidien du Peuple du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a parlé le 1er novembre de l’entrevue entre Nguyen Phu Trong et le Premier ministre chinois, Li Keqiang.

Dans son article, le journal a cité les propos du chef du gouvernement chinois selon lesquels la Chine attache une grande importance au développement de ses relations avec le Vietnam et souhaite travailler avec ce pays pour bien mettre en œuvre les résultats et les perceptions communes que les deux parties ont obtenus, et promouvoir la coopération dans les domaines clés…

Lors de l’entrevue, le secrétaire général du Comité central du PCV a déclaré que le Vietnam était prêt à travailler avec la Chine pour bien mettre en œuvre les perceptions communes, accroître la compréhension mutuelle, promouvoir la coopération…

L’agence de presse chinoise Xinhua, quant à elle, a parlé le 1er nombre des entrevues entre Nguyen Phu Trong et Li Zhanshu, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, et Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC).

Lors de sa rencontre avec le dirigeant vietnamien, Li Zhanshu a déclaré que l'Assemblée populaire nationale de Chine était prête à coopérer plus étroitement avec l'Assemblée nationale vietnamienne. De son côté, Nguyen Phu Trong a également exprimé le souhait que les organes législatifs des deux pays renforcent leurs échanges.

Le secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong (gauche), et Wang Yang, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC). Photo: VNA





Lors de l’entrevue avec Nguyen Phu Trong, Wang Yang a souligné que la réception par la Chine du secrétaire général du Comité central du PCV juste après le 20e Congrès national du PCC illustrait la grande importance accordée par Pékin aux relations avec le Vietnam. Il a ajouté que la CCPPC était disposée à travailler avec le Front de la Patrie du Vietnam pour bien mettre en œuvre les perceptions communes des dirigeants des deux Partis. Le leader du PCV a déclaré que le Front de la Patrie du Vietnam était prêt à travailler avec la CCPPC pour renforcer les échanges et la coopération afin de promouvoir le développement des relations des deux pays.

Le secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong, et le secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois, Xi Jinping, regardent des documents de coopération entre les deux pays. Photo: VNA





Xinhua a également informé ses lecteurs de l’entretien en ligne entre Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat du PCV, et Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du Parti communiste chinois (PCC), secrétaire du secrétariat du Comité central du PCC et secrétaire du Comité du PCC de Pékin. L’entretien s'inscrivait dans le cadre de la visite officielle en Chine du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyen Phu Trong.-VNA