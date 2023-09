Le navire 263 et le groupe de travail de la région 5 de la Marine populaire vietnamienne accostent au port de Sihanoukville, province de Preah Sihanouk, au Cambodge. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) – Le navire 263 et une délégation du Commandement de la 5e zone navale de la Marine populaire vietnamienne ont visité des unités de la Marine royale cambodgienne dans la province de Preah Sihanouk pour promouvoir les relations amicales entre les forces navales des deux pays.

Au cours du voyage de quatre jours, du 26 au 29 septembre, la délégation vietnamienne conduite par le colonel Trinh Xuan Tung, commandant adjoint et chef d'état-major de la 5e zone navale, a eu des entretiens avec les unités du commandement de la défense côtière et insulaire et la base navale de Ream de la Marine royale cambodgienne.

Des activités d'échange artistique et sportif ont également été organisées, notamment un tournoi amical de volley-ball entre les membres de l'équipage du navire 263 et les officiers de la base navale de Ream.

La délégation visite le consulat général du Vietnam dans la province de Preah Sihanouk, au Cambodge. Photo : VNA



La visite de la délégation vietnamienne a contribué à approfondir l'amitié, la coopération, la compréhension et la confiance entre les armées et les forces navales des deux pays, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans les eaux frontalières et historiques entre le Vietnam et le Cambodge.

A cette occasion, la délégation a déposé une couronne de fleurs au Monument de l'amitié Cambodge-Vietnam en hommage aux soldats volontaires vietnamiens qui ont sacrifié leur vie dans la lutte pour renverser le régime génocidaire de Pol Pot au Cambodge.

Auparavant, les 25 et 26 septembre, le navire 263 de la 5e zone navale et le navire 1142 de la base navale de Ream ont rejoint la 72e session de patrouille conjointe dans les eaux historiques Vietnam-Cambodge. -VNA