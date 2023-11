Cérémonnie d'accueil de la délégation de la région navale 5 de la Marine populaire vietnamienne au port de Songkhla. Photo: VNA

Bangkok (VNA) - Les navires 264 et 265, avec à bord une délégation de la région navale 5 de la Marine populaire vietnamienne, sont arrivés le 30 novembre au port de Songkhla, dans le sud de la Thaïlande, entamant une visite et un échange avec le commandement de la région navale 2 de la Marine royale thaïlandaise.

La délégation vietnamienne est dirigée par le colonel Trinh Xuan Tung, commandant adjoint et chef d'état-major de la région navale 5.

Les 28 et 29 novembre, ces deux navires vietnamiens ainsi que les navires 526 et 551 de la Marine royale thaïlandaise avaient effectué la 48e patrouille conjointe annuelle dans la zone maritime adjacente entre les deux pays.

Au cours de cette patrouille qui s'était déroulée sur six itinéraires totalisant 408 milles marins, les deux parties avaient échangé des informations et pratiqué la signalisation par drapeau et par lampe conformément au Code international des signaux. Elles avaient également organisé un exercice sur la recherche, le sauvetage et la mise en œuvre du Code des rencontres imprévues en mer (CUES) pour les Marines des pays du Pacifique occidental.

Cette patrouille était inscrite dans le cadre des Règlements de patrouilles conjointes et établissement de canaux de communication entre la Marine populaire vietnamienne et la Marine royale thaïlandaise, signés le 14 juin 1999. -VNA