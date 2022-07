Hanoi (VNA) - Le marché des capitaux et celui de l’immobilier sont étroitement liés, les risques de l’un pouvant affecter l’autre. Il est nécessaire de mettre en place des mesures pour favoriser une croissance saine et durable de ces deux marchés.

Le développement du marché immobilier joue un rôle important dans la croissance économique du Vietnam. Photo : VNA

La construction d’une économie indépendante et autonome passe par le développement durable du marché des capitaux et de l’immobilier.



Entre 2016 et 2021, le marché des capitaux a connu un développement rapide. Ce secteur a mobilisé beaucoup d’investissements à moyen et long termes. Une croissance équilibrée entre le marché des capitaux et le marché monétaire contribue à la restructuration de la dette publique et des investissements publics, au processus d’actionnariat des entreprises publiques et au développement global de l’économie.



Le marché des capitaux englobe le marché boursier, le marché obligataire et le marché boursier des produits dérivés. Tous ces secteurs présentent des taux de croissance élevés et constitue une base saine pour que le marché continue de se développer d’ici 2025.



La taille du marché des capitaux a crû à un taux moyen de 28,5%/an au cours de la période 2016-2021. À la fin du premier trimestre 2022, elle a atteint 134,5% du PIB en 2021, soit 3,5 fois plus qu’en 2015.



Depuis début avril 2022, le marché a connu de nombreux ajuste-ments, notamment concernant les actions des sociétés. L’émission d’obligations d’entreprise par les sociétés immobilières a connu une croissance rapide en volume mais a également créé de nombreux risques et insuffisances. Cette question doit être examinée et évaluée plus en profondeur afin d’apporter une solution pour développer durablement le marché.



Le développement du marché immobilier joue un rôle important dans la croissance économique du Vietnam en attirant des investissements nationaux et internationaux. Ce secteur est demandeur de main-d’œuvre et permet de développer d’autres industries comme celle de la construction. Le marché de l’immobilier est connecté au marché foncier et aux services de courtage. Ces dernières années, la contribution des industries de la construction et de l’immobilier au PIB a augmenté et représente aujourd’hui environ 11%.



Bien que l’économie ait été affectée par la pandémie, les prix de l’immobilier (maisons, appartements et terrains) ont augmenté de manière continue. Durant l’année 2021, le prix des appartements a crû de 5 à 7% en moyenne ; celui des terrains, de 20 à 30% par rapport à fin 2020. Au premier trimestre 2022, 20.325 transactions immobilières réussies ont été comptabilisées, soit environ 45,5% de plus par rapport au dernier trimestre de 2021 et 80% de plus par rapport

à la même période de 2021.



Selon le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, la hausse des prix de l’immobilier est liée à un décalage entre l’offre et la demande. Ce marché ne satisfait pas tous les besoins de la population. La demande de logements augmente dans le contexte de développement urbain rapide. D’autres experts estiment que l’augmentation des prix de l’immobilier est due à la spéculation et à la thésaurisation d’une partie des investisseurs.

La taille du marché des capitaux a crû à un taux moyen de 28,5%/an au cours de la période 2016-2021. Photo : VNA

Malgré leur croissance rapide, et leur contribution importante au développement du pays, les marchés des capitaux et de l’immobilier présentent toujours des limites qui doivent être analysées et dépassées.



Concernant le marché des capitaux, on constate qu’il ne s’est pas développé en profondeur, qu’il est facilement affecté par des facteurs psychologiques, et qu’il reste sous l’influence des marchés financier et monétaire internationaux.



Pour le marché de l’immobilier, il existe encore certaines limitations le concernant : l’aménagement du territoire, l’évaluation des terrains, les impôts, les crédits, la perception des redevances d’utilisation de terrains, l’indemnisation, l’expropriation de terrains, la réinstallation, les principales procédures foncières ainsi que les réglementations légales sur les affaires immobilières.



Ces dernières années, grâce au crédit bancaire et au marché des capitaux, les entreprises immobilières ont mobilisé une grande quantité de capitaux, soutenant efficacement la production, le commerce et le développement de projets. La mobilisation de capitaux des entreprises immobilières par l’émission d’obligations d’entreprise présente également des risques pour le marché financier. Ces risques sont d’autant plus forts pour les marchés des capitaux et de l’immobilier en raison du manque d’informations et de transparence. Ce qui pourrait, à terme, affecter la situation financière des entreprises immobilières. Les conséquences d’un marché immobilier défavorable, couplé à une faible constitution de capitaux, pourrait entraver les flux de trésorerie, destinés à rembourser les obligations d’entreprise...



En conséquence, il est nécessaire de mettre en place des mesures pour développer un marché des capitaux et un marché immobilier sains. Le premier levier est le perfectionnement du cadre juridique (Lois sur la Bourse, les entreprises, la construction, le logement, le commerce immobilier, droit foncier...) et le second est le déploiement de mesures efficaces de gestion et de suivi du marché. – CVN/VNA