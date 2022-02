Kuala Lumpur, 19 février (VNA) – Près de huit Malaisiens sur 10 considèrent la pandémie de COVID-19 comme la menace la plus immédiate pour l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), selon une enquête régionale.

Un rapport du Centre d'études de l'ASEAN basé à Singapour à l'ISEAS-Yusof Ishak Institute publié le 16 février a montré que 57,8% des Malaisiens interrogés ont déclaré que les pays de l'ASEAN doivent considérer le chômage et la récession économique comme un défi sérieux.

Viennent ensuite l'instabilité politique dans la région (50,4 %), l'augmentation des tensions militaires (28,9 %), les écarts socioéconomiques et le changement climatique (26,7 % chacun), la détérioration des conditions des droits de l'homme (20,7 %), ainsi que le terrorisme (11,1 %).

Les inquiétudes concernant le COVID-19 sont avancées par 75,4% des personnes interrogées, devant le chômage et la récession économique. La capacité de l'ASEAN à surmonter les défis actuels de la pandémie est sujet d'une préoccupation par 49,0 % des répondants.

Un autre problème clé pour l'Asie du Sud-Est est l'urgence de s'attaquer au changement climatique et aux conditions météorologiques extrêmes qui ont déjà affecté la région d'ici 2021, selon le rapport.

L'enquête, menée entre le 11 novembre et le 31 décembre 2021, avait impliqué 1.677 répondants, dont 8,1% de Malaisie. La plupart des répondants étaient des universitaires issus de groupes de réflexion ou d'institutions de recherche.

Créé en 1968, l'Institut ISEAS-Yusof Ishak est un centre régional dédié à l'étude des tendances et développements sociopolitiques, sécuritaires et économiques en Asie du Sud-Est et dans son environnement géostratégique et économique plus large.- VNA