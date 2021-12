Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les provinces et villes du Sud s’efforcent de diversifier leurs produits touristiques afin d’attirer les visiteurs tout en assurant la sécurité dans la nouvelle normalité à l’approche du Nouvel An 2022 et du Têt traditionnel.

Une visite en bus à arrêts multiples vous permet de visiter Hô Chi Minh-Ville à votre rythme. Photo : VNA

De nombreuses agences de voyage ont servi les destinations touristiques locales et proposé des circuits de plusieurs jours vers les localités dans le Nord-Ouest et le Ce Centre, ainsi que ceux des zones côtières du Sud-Ouest comme Phu Quôc et Hà Tiên de la province de Kiên Giang.

Un représentant de Saigontourist a indiqué avoir conçu divers produits touristiques pour répondre à la demande des clients dans différents segments de marché, allant des programmes destinés à de petits groupes de membres de la famille et d’amis à ceux de tourisme de de réunions, congrès, conventions et voyages de gratification (MICE).

Les programmes touristiques ont été menés de manière flexible dans un espace ouvert avec des mesures de prévention mises en place.

En décembre, plus de 1.200 touristes de 14 délégations se sont inscrits pour participer aux programmes touristiques MICE de Saigontourist à Ha Long dans la province de Quang Ninh (Nord), Dà Nang et Quy Nhon (Centre), Bên Tre, Hô Chi Minh-Ville et Phu Quôc (Sud).

Le directeur général de Vinpearl Nguyen Thu Phuong a déclaré que le succès de l’accueil de près de 200 touristes sud-coréens à Phu Quôc fin novembre a contribué à renforcer la confiance des professionnels du secteur dans le déploiement de nouveaux produits pour les touristes nationaux et étrangers.

La directrice du Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, a fait savoir que la mégapole du Sud abrite plus de 360 attractions touristiques, y compris les principaux sites du patrimoine naturel et culturel du Vietnam et de la région.

En plus des produits touristiques existants, les autorités de la ville s’efforcent de développer d’autres types, à savoir le tourisme culinaire, le tourisme d’achat, le tourisme fluvial, l’écotourisme et le tourisme médical pour attirer les visiteurs dans la nouvelle normalité. – VNA