Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La force des liens entre l'armée et le peuple dans la campagne de Ho Chi Minh de 1975 et la lutte contre la pandémie est au centre d'une exposition inaugurée au Musée de la campagne de Ho Chi Minh à Ho Chi Minh-Ville le 21 avril.

Photo : VNA

L'événement est organisé par le département politique du haut commandement de la région militaire 7 à l'occasion du 47e anniversaire de la Journée de la libération (30 avril 1975).Dans son allocution d'ouverture, le colonel Thai Thanh Duc, vice-directeur du département, a déclaré que l'exposition présente plus de 300 photos, documents et objets, ainsi que plus de 500 livres mettant en lumière les liens entre la force de l'armée et le peuple dans l'offensive générale et le soulèvement au Printemps 1975 et la lutte contre le COVID-19.Les expositions affirment une fois de plus l'importance de l'offensive générale et du soulèvement, dont le point culminant a été la campagne historique de Ho Chi Minh, qui a conduit à la libération du Sud et à la Réunification nationale.Ils reflètent également les relations étroites entre les forces armées de la région militaire 7 et les résidents locaux dans la lutte contre la pandémie, a-t-il ajouté.L'exposition se poursuivra jusqu'au 21 mai.- VNA