Une séance de travail de l'Assemblée nationale (Photo: VNA)



Hanoi, 14 novembre (VNA) - Le 14 novembre au matin, les législateurs voteront une résolution sur l'allocation budgétaire de l'État en 2020, dans le cadre de la huitième session de l’Assemblée nationale (AN) de la 14e législature.

Ils doivent examiner un projet de loi modifiant et complétant l'article 3 de la loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils de soutien.

La loi sur la sortie, l'entrée, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam sera également soumise à discussion dans la matinée.

Au cours de la séance de travail de l'après-midi, les députés entendront une proposition sur la ratification par l'AN du traité additionnel au traité de 1985 sur la délimitation des frontières nationales et du traité supplémentaire de 2005 entre le Vietnam et le Cambodge, ainsi que du protocole sur la démarcation des frontières terrestres et la plantation de bornes entre les deux pays. Certains rapports sur cette question seront présentés à l’AN.

L’AN discutera ensuite d’un projet de résolution sur la dissolution expérimentale des conseils populaires dans les arrondissements et chefs-lieux de Hanoï. -VNA