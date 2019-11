Un représentant de la province de Dak Nong, Vo Dinh Tin, prend la parole lors d'une séance de travail de l'AN (Photo: VNA)

Hanoi, 25 novembre (VNA) - La 14ème législature de l’Assemblée nationale (AN) a tenu la 26ème journée de travail de sa 8ème session le 25 novembre, axée sur trois projets de loi et le travail du personnel.



Dans la matinée, l’AN a examiné le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur l'expertise judiciaire. Les législateurs ont également discuté des candidats à ajouter au Comité permanent de l’AN.



Dans l'après-midi, le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l'AN, Vo Trong Viet, a présenté un rapport expliquant les amendements au projet de loi révisant et complétant certains articles de la loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des outils connexes.



L'AN a adopté ce projet de loi avec le soutien de 427 députés, soit 88,41% des votants.



Par la suite, il a présenté un autre rapport sur les amendements au projet de loi révisant et complétant certains articles de la loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam.



Le projet de loi a été approuvé grâce au soutien de 404 députés, soit 83,64% des votants.



Après cela, Nguyen Hanh Phuc, secrétaire général et président du bureau de l'Assemblée nationale, a présenté un rapport sur les amendements au projet de loi révisant et complétant certains articles de la loi sur les cadres et fonctionnaires, et de la loi sur les employés du secteur public.



L’AN a adopté ce projet de loi avec le soutien de 426 députés, soit 88,2% des votants.



Également dans l’après-midi, les législateurs ont voté à bulletin secret pour élire les membres du Comité permanent de l’AN et le nouveau président de la Commission de la justice de l’AN. Hoang Thanh Tung a été élu président de la commission. Ensuite, l'AN a approuvé les résolutions sur les élections.



Le 26 novembre, les députés doivent examiner le projet de loi sur la médiation et le dialogue devant les tribunaux dans la matinée. Dans l'après-midi, ils se prononceront sur le projet de loi sur les forces de réserve militaires, le projet de loi révisé sur la Bourse, le projet de loi révisant et complétant certains articles de la loi sur le contrôle des comptes de l'État, ainsi que plusieurs projets de résolution. -VNA