Tra Vinh (VNA) - Une célébration de la la Fête Ok Om Bok des Khmers a eu lieu dans la province de Tra Vinh du delta du Mékong dans la soirée du 8 novembre, attirant des milliers de locaux et de touristes.

Photo : VNA

Ok Om Bok est un culte de la lune et une prière pour une bonne récolte au 15e jour du 10e mois lunaire. Elle fait partie des trois fêtes annuelles des Khmers du Sud avec Sene Dolta (Fête à la mémoire des ancêtres célébrée vers la fin du 8e mois lunaire) et Chol Chnam Thmây (Nouvel An des Khmers, vers la mi-avril).

S'adressant à la célébration, le président du comité populaire provincial de Tra Vinh, Le Van Han, a reconnu la contribution du peuple khmer au développement socio-économique local.

Après un an de suspension en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19, les célébrations de la fête Ok Om Bok ont repris cette année avec une série d'activités, notamment des programmes culturels, artistiques et sportifs, pour à la fois divertir la communauté khmère locale et préserver leur caractère unique culturelle, dit-il.

Dans le cadre du festival, une Semaine du festival de la culture, du tourisme et de la gastronomie s'est déroulée du 2 au 8 novembre pour promouvoir la culture traditionnelle du peuple khmer et le potentiel culturel et touristique de la province. Il attire la participation des provinces et des villes du delta du Mékong.

A cette occasion, l'Association pour la promotion de l'apprentissage et le service du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de la province ont remis 20 bourses à des étudiants khmers pauvres.- VNA