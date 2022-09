Bangkok (VNA) - Les exportations thaïlandaises de pierres précieuses et de bijoux devraient augmenter de 20 % cette année après que les commandes d'achat ont considérablement augmenté au cours des sept premiers mois de cette année, a déclaré le ministre thaïlandais du Commerce, Jurin Laksanawisit.

Les exportations thaïlandaises de pierres précieuses et de bijoux devraient augmenter de 20 % cette année. Photo: Bangkok Post

S'exprimant lors de la 67e foire des pierres précieuses et de la joaillerie de Bangkok qui s'est tenue récemment à Impact Muang Thong Thani, il a déclaré que la valeur des exportations de pierres précieuses et de bijoux, à l'exclusion de l'or, avait atteint 4,48 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2022, soit une augmentation de 37,6 % d'une année sur l'autre. -an."Compte tenu de ce niveau d'expertise, la politique du ministère est de soutenir l'organisation de salons internationaux pour faire de la Thaïlande l'un des principaux centres mondiaux de gemmes et de bijoux", a déclaré le ministre Jurin Laksanawisit, cité par le Bangkok Post.Jurin Laksanawisit a attribué la forte croissance à la maîtrise de la fabrication thaïlandaise, à son artisanat qualifié et à son savoir-faire en matière de polissage, de forgeage et de conception.Les pierres précieuses et les bijoux sont une industrie thaïlandaise majeure, avec plus de 90% de ses petites et moyennes entreprises, employant 664 000 ouvriers à travers sa chaîne d'approvisionnement.L'année dernière, la valeur des exportations thaïlandaises de pierres précieuses et de bijoux (hors or) a augmenté de 26,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 6,16 milliards de dollars.Les marchés qui ont enregistré une forte croissance des exportations thaïlandaises de pierres précieuses et de bijoux sont le Royaume-Uni (en hausse de 135 % d'une année sur l'autre), la Suisse (70,4 %), l'Inde (60,7 %), les États-Unis (51,3 %) et les Émirats arabes unis (29,8 %).Jurin Laksanawisit a déclaré qu'il avait ordonné au ministère de poursuivre une politique d'exportation proactive pour promouvoir la Thaïlande en tant que plaque tournante mondiale des pierres précieuses et des bijoux et de créer des partenariats sur le marché cible de l'industrie en adhérant à des mini-accords de libre-échange, en se concentrant sur les villes et les provinces.Prapee Sorakraikitikul, conseiller auprès de la Chambre de Commerce thaïlandaise, a déclaré que le commerce des pierres précieuses et des bijoux en Thaïlande avait augmenté mieux que prévu et il pense que les exportations en 2022 devraient augmenter de plus de 20%. Cependant, elle a admis que les commandes d'achat pourraient légèrement baisser au 4e trimestre en raison du ralentissement des économies sur des marchés tels que l'Europe, les États-Unis et la Chine.- VNA.