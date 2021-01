Hanoï, 18 janvier (VNA) - Les préparatifs du centre de presse du 13e Congrès national du Parti sont pratiquement terminés, selon le président adjoint de la Commission de la Propagande et de l'Éducation du Comité central du Parti, Lê Manh Hung.

Les rues de Hanoi décorées pour accueillir le 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA

Ce dernier qui est également directeur du centre de presse, et Nguyen Dac Vinh, membre du Comité central du Parti et chef adjoint du bureau du comité central du Parti, ont inspecté les préparatifs au centre le 18 janvier.

Le centre a proposé des programmes et des scénarios spécifiques pour faciliter le fonctionnement des journalistes, a-t-il ajouté, soulignant la nécessité pour les journalistes de suivre les réglementations établies.

Une conférence de presse sur l'organisation du Congrès national du Parti est prévue après la cérémonie d'inauguration du centre le 22 janvier, a déclaré Lê Manh Hung.

La Commission de la Propagande et de l'Éducation du Comité central du Parti a déclaré que près de 500 journalistes et techniciens nationaux et plus de 60 correspondants d'agences de presse étrangères se sont inscrits pour travailler au centre de presse.

Plus de 60 journalistes couvriront le congrès en ligne. Tous les journalistes présents au centre subiront des tests COVID-19 selon la demande du Comité dorganisation. Une exposition de livres et de journaux sur le Congrès du Parti ouvrira le 22 janvier. - VNA