Jakarta (VNA) - La jeunesse et l'économie numérique sont des moteurs importants pour que l'Asie du Sud-Est devienne l'épicentre de la croissance, a déclaré la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi.

La ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno Marsudi. Photo : VNA

S'exprimant lors du Dialogue des jeunes de l'ASEAN (AYD) 2023 sur le développement pour les objectifs de développement durable le 11 avril, elle a déclaré que le potentiel est encore plus prometteur avec le dividende démographique où un tiers de la population de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sont des jeunes.La ministre a déclaré que l'économie numérique de l'ASEAN devrait atteindre 2.000 milliards de dollars et contribuera pour environ 28 % au produit intérieur brut (PIB) de la région.Afin d'optimiser le potentiel, elle a déclaré que la région devrait encourager l'innovation, promouvoir l'esprit de startup et encourager la responsabilité sociale.Retno Marsudi a souligné que l'innovation par les jeunes a joué un rôle important pour surmonter les défis dans divers secteurs en temps de crise.En fait, les jeunes ont une meilleure chance de créer un impact bénéfique sur les gens de la région si l'esprit de startup continue d'être promu.Elle a cité qu'en tant qu'agents de changement, les jeunes doivent avoir un esprit de responsabilité sociale et qu'une grande empathie est nécessaire pour s'assurer que personne n'est laissé pour compte, en particulier les communautés marginalisées.Actuellement, il y a plus de 52 licornes dans l'ASEAN, où l'Indonésie compte deux décacornes et neuf licornes.Environ 60 jeunes des pays membres de l'ASEAN et du Timor Orientale ont participé à l'AYD de trois jours jusqu'au 13 avril pour échanger des idées et planifier des recommandations concernant le développement numérique.Leurs recommandations seront soumises aux dirigeants de l'ASEAN lors du 42e sommet de l'ASEAN à Labuan Bajo, en Indonésie, le 11 mai.- VNA