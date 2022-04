Thua Thiên-Huê (VNA) – Chaque week-end, les jeunes se rendent à Huê pour visiter le village de Thuy Xuân, l’un des lieux de production d’encens les plus célèbres de la province de Thua Thiên-Huê (Centre).

À environ 7 km au Sud-Ouest de la ville de Huê, province de Thua Thiên-Huê (Centre), le village traditionnel d’encens Thuy Xuân se situe aujourd’hui au bord de la rue Huyên Trân Công Chua. L’endroit est présent au pied de la colline Vong Canh, à côté de la poétique rivière Huong.En se rendant au village de Thuy Xuân, la première image qui frappe est la présence de bouquets de "fleurs" d’encens aux couleurs vives.Dès que la lumière du soleil apparait, les villageois font sécher les bâtonnets d’encens sur le sol de la rue Huyên Trân Công Chua.Aujourd’hui, Thua Thiên-Huê s’ouvre à nouveau au tourisme après des mois de silence en raison de la propagation de l’épidémie de COVID-19. Le village de Thuy Xuân peut redevenir l’une des destinations prisées par les voyageurs qui apprécient les produits traditionnels fabriqués par les mains habiles des artisans de l’ancienne capitale.En visitant le village, il est possible de découvrir chaque étape de la fabrication d’un bâtonnet d’encens : de la sélection des ingrédients (dont cinq types de médicaments traditionnels comme le tsaoko, le giroflier, l’anis étoilé, la fleur de pamplemousse et l’eucalyptus pour la poudre) à la production du noyau de l’encens à partir de boyau de bambou haché, sans oublier la phase finale, la plus visible, où les bâtons se prélassant au soleil pendant plusieurs jours pour sécher.

Etalés sur des planches, les nouveaux bâtonnets d’encens sont séchés au soleil, pendant deux ou trois jours, afin qu’ils durcissent et gardent leur teinte et leur parfum. Photo: CVN



Thuy Xuân offre une variété d’arômes d’encens tels que la cannelle, la citronnelle, le jasmin, et les bourgeons de bois d’agar, notamment. C’est d’ailleurs ce dernier qui a donné le nom du village qui utilisait à ses débuts deux ingrédients principaux : de la poudre de bois d’agar et de la colle de l’écorce du Litsea glusinosa.La confection de bâtons d’encens nécessite non seulement de nombreux ingrédients mais passe aussi par des étapes extrêmement soigneuses, dont la plus importante est le traitement de la poudre de bois d’agar et du "se huong" lorsque les artisans ajoutent la poudre, mélangée au préalable, autour du noyau de l’encens.À la fin de 2021, le métier de fabricant de l’encens à Thuy Xuân a été reconnu par le Comité populaire provincial de Thua Thiên-Huê comme une profession traditionnelle de la province.Les produits d’encens du village répondent non seulement aux besoins de la province, mais sont vendus aussi dans de nombreuses provinces et villes du pays telles que Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang et même exportés vers des pays étrangers. – CVN/VNA