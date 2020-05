Hanoï (VNA) - «La loi sur le partenariat public-privé pourra-t-elle séduire les investisseurs étrangers?», Tel est le thème de la table-ronde organisée en ligne ce mercredi par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), l’Institut de Recherches de politiques et de Développement de la communication, l’Agence américaine pour le développement international (USAID).Soumis au débat à l’Assemblée nationale à la fin du mois de mai, ce projet de loi suscite un vif intérêt de la part des investisseurs vietnamiens et internationaux. Les entreprises étrangères souhaitent pouvoir participer aux projets d’infrastructures et énergétiques au Vietnam. Le projet de loi devra garantir les intérêts et le même traitement entre tous les participants. Il devra également faciliter les négociations et la collaboration entre les partenaires. Enfin, les divers secteurs autorisés dans ce cadre doivent intéresser les investisseurs. -VOV/VNA