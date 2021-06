L'usine Masan High-Tech Materials au Canada. Photo: Masan

Hanoï (VNA) - Au cours du premier semestre 2021, le volume des investissements vietnamiens à l’étranger est estimé à 547 millions de dollars, soit près de 2,5 fois plus qu’à la même période 2020, selon l’Agence de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement.

Plus précisément, les investisseurs vietnamiens ont versé des capitaux dans 24 nouveaux projets à l’étranger, d’un montant total de 143,8 millions de dollars, représentant 77,6% du niveau connu à la même période de l’année dernière. Ils ont également augmenté leurs investissements initaux dans neuf projets d’un montant total de 403,2 millions de dollars.

Ces fonds sont allés dans 12 secteurs, les sciences et technologies en tête avec 270,8 millions de dollars, représentant 49,5% du total des investissements vietnamiens à l’étranger. Elles ont été suivies par le commerce de gros et de détail avec 148,6 millions de dollars (27,2%).



Parmi les 15 pays et territoires ayant reçu les fonds vietnamiens au cours du premier semestre, les Etats-Unis ont occupé le premier rang avec 302,8 millions de dollars, représentant 55,4% du montant total, devant le Cambodge avec 89,2 millions (16,3%).



Jusqu’au 20 juin 2021, le Vietnam comptait 1.420 projets en opération à l’étranger, cumulant 21,8 milliards de dollars, principalement dans l’exploitation minière (36,4%), le secteur agricole, sylvicole et aquacole/pêche (15,3%). Les pays recevant le plus ces investissements sont le Laos (23,7%), le Cambodge (13,1%) et la Russie (12,9%). –VNA