Les investissements publics créeront une base solide pour la relance économique.

Hanoï (VNA) - Pour relancer l’économie nationale durement impactée par l’épidémie de COVID-19, le gouvernement mise sur le décaissement des investissements publics.

Le décaissement des investissements publics joue un rôle clé pour stimuler la croissance nationale. Ses effets sont particulièrement bénéfiques au niveau de l’investissement privé et de la création d’emplois. Entre 2016 et 2020, les près de 2 millions de milliards de dôngs d’investissements publics qui ont été décaissés ont permis de mobiliser plus de 9 millions de milliards de dôngs d’investissements privés dans différents projets importants. En 2022, la moitié des 350.000 milliards de dôngs de l’enveloppe pour la reprise économique est destinée au développement des infrastructures.

Les lacunes juridiques à combler



Pendant la période troublée comme celle que nous traversons avec la pandémie de COVID-19, les investissements publics constituent un vecteur majeur pour la reprise économique alors que les investissements privés diminuent. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a chargé le ministère du Plan et de l’Investissement d’identifier et de résoudre les lacunes juridiques relatives aux investissements publics. L’objectif est de relancer la croissance pour ces quatre prochaines années. Le gouvernement a demandé aux ministères et aux collectivités locales de répertorier les projets d’investissement public qui ont fait l’objet d’un décaissement inférieur à 60% pour en affecter le solde à d’autres projets. Il a également décidé d’affecter le solde du budget des ministères et collectivités locales qui n’a pas été utilisé à d’autres bénéficiaires.



Le ministère du Plan et de l’Investissement prévoit que le montant total du budget de l’État en 2022 devrait s'élever à 516.700 milliards de dôngs (22,6 milliards d’USD), soit une augmentation de 8,3% par rapport au plan de 2021.



Le plan d’investissements publics en 2022 a pour objectif d'améliorer l'efficacité d'utilisation des capitaux publics, ainsi que d'accélérer la mise en œuvre des projets importants, en privilégiant ceux concernant les autoroutes, ports maritimes, infrastructures numériques et bases de données importantes. Il vise en outre à investir dans les start-up innovantes, les grands projets nationaux, les projets clés et les projets interrégionaux. De plus, des fonds seront versés pour achever des projets de routes côtières, mettre en œuvre des projets capables de dynamiser la reprise et le développement économiques dans le contexte du COVID-19, outre des projets urgents conformément à la loi sur les investissements publics.



Entre janvier et février 2022, 46.300 milliards de dôngs (2 milliards d’USD) des capitaux d’investissements publics ont été décaissés, représentant 8,8% du plan annuel et une hausse de 10,4% en variation annuelle, selon l’Office général des statistiques. Sur ce chiffre, plus de 6.400 milliards de dôngs provenaient du capital géré par les organes au niveau central, en hausse de 10,1% ; 39.900 milliards, des investissements gérés par des localités, +10,4%. Rien qu’en février, environ 20.500 milliards de dôngs des capitaux d’investissements publics ont été décaissés, soit une augmentation de 9,9% sur un an. En particulier, au cours de ces deux premiers mois, le ministère des Transports et des Communications a décaissé 2.972 milliards de dôngs (+22,7%). Au niveau des localités, Hanoï a décaissé 5.509 milliards de dôngs, en hausse de 4,7% sur un an et équivalant à 10,8% du plan annuel, et la province de Quang Ninh (Nord) 2.010 milliards (+15,6%).



Pour accélérer le décaissement, le ministère du Plan et de l’Investissement a envoyé un document aux ministres, chefs des organes ministériels et organes gouvernementaux, aux secrétaires des Comités municipaux et provinciaux du Parti et présidents des Comités populaires des villes et provinces sur le renforcement de la mise en œuvre du plan d’investissement du budget de l’État en 2022 et la mise à jour du plan d’investissement en 2021 sur le système national d’information sur les investissements publics.

Rôle majeur des investissements publics



L'économiste Trân Du Lich montre que l’économie vietnamienne est tirée principalement par trois éléments : les exportations, les investissements publics et la demande sur le marché intérieur. D'après lui, l’épidémie de COVID-19 a mis à terre "deux chevaux", à savoir le marché intérieur et les investissements publics. Il est urgent d’accélérer ces investissements qui doivent jouer maintenant un rôle central dans le plan de reprise économique.



De la même manière, le Dr. Pham Thê Anh estime que l’économie vietnamienne ne peut pas compter uniquement sur le secteur privé pour rebondir car celui-ci a été fortement touché par la crise sanitaire. Les investissements publics devraient prendre une importance cruciale. "Ces investissements créeront une base solide pour la relance de l’économie cette année et la suivante", poursuit-il. D’après lui, afin de le promouvoir, le gouvernement doit dénouer les goulets d’étranglement qui freinent le décaissement des capitaux d’investissements publics. Les localités doivent aussi assumer leurs responsabilités dans ce processus.-CVN/VNA