Une entreprise à capitaux étrangers à Dong Nai. Photo: VNA Une entreprise à capitaux étrangers à Dong Nai. Photo: VNA

Dong Nai (VNA) - La province méridionale de Dong Nai a attiré plus de 120 projets à capitaux étrangers d'une valeur totale de près de 940 millions de dollars depuis le début de l’année, dépassant le plan annuel d'environ 34%.

Le président du Comité de gestion des zones industrielles de Dong Nai, Nguyen Tri Phuong, a noté que de nombreuses entreprises chinoises avaient partiellement transfert leurs investissements au Vietnam.

Au cours de cette période, Dong Nai a autorisé une cinquantaine de nouveaux projets d'investissement direct étranger (IDE), dont 17 en provenance de Chine, pour un total d'environ 150 millions de dollars. La plupart d'entre eux louent des espaces pour des opérations dans l'habillement, la production des pièces détachées électroniques et des appareils électroménagers.

Grâce à sa situation géographique favorable, à la réforme administrative continue et à la modernisation des infrastructures, Dong Nai suscite de plus en plus d'intérêt de la part des entreprises étrangères.

Alors que les terrains disponibles à des fins industrielles deviennent limités, Dong Nai espère que les services compétents d'État approuveront bientôt le développement de cinq nouvelles zones industrielles, pour permettre à la province d'attirer plus facilement des projets de haute technologie à grande échelle.

Dong Nai abrite désormais 33 zones industrielles, attirant plus de 1.430 projets d'IDE en provenance de 43 pays et territoires, avec un capital total de plus de 29 milliards de dollars. -VNA