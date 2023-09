Événement de connectivité commerciale entre la province méridionale vietnamienne de Dong Nai et l'Inde à New Delhi, Inde . Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Un événement de connectivité commerciale entre la province méridionale vietnamienne de Dong Nai et l'Inde a eu lieu le 6 septembre en Inde, réunissant un certain nombre d'entreprises des deux pays.



Présentant brièvement sa province et ses relations commerciales avec l'Inde, la vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyen Thi Hoang, a déclaré que Dong Nai disposait d'un système de transport favorable au développement économique et au commerce avec d'autres pays.



Considérée comme l’un des principaux pôles industriels du Vietnam, Dong Nai a attiré 29,26 milliards de dollars d’investissements en provenance de 43 pays et territoires, mais aucun projet d’investissement d’entreprises indiennes n’y a été recensé, a-t-elle indiqué.



En 2022, les exportations de Dong Nai vers l’Inde ont atteint 489 millions de dollars et les importations de marchandises indiennes se sont chiffrées à 326 millions de dollars, a-t-elle ajouté.



Nguyen Thi Hoang a estimé qu'il restait un énorme potentiel pour élargir les relations entre Dong Nai et les entreprises indiennes. Elle s’est engagée à créer les meilleures conditions possibles pour favoriser l’accès des entreprises au marché de l’autre pays dans l’intérêt mutuel.



Pour sa part, Atul Kumar Saxena, président des Chambres de commerce et d'industrie des importateurs indiens, a partagé son point de vue sur l'énorme potentiel d'expansion des liens entre Dong Nai et les entreprises indiennes.



Lors de l'événement, des entreprises vietnamiennes et les Chambres de commerce et d'industrie indiennes ont signé six protocoles d'accord de coopération dans le commerce et l'investissement. -VNA