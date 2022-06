Hanoi (VNA) – Ces derniers temps, les projets d’investissement dans la fabrication des produits électroniques de haute technologie se sont accélérés au Vietnam, selon le Département de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l’Investissement.

Photo: Baodautu

De nombreux projets ont annoncé une levée de fonds: Samsung Electro-mechanics Vietnam, dans la province de Thai Nguyên, a augmenté de 920 millions de dollars, les usines d’électronique, d’équipements de réseau et de produits audio multimédia (à Bac Ninh, Nghe An et Hai Phong), de 306 millions de dollars, 260 millions et 127 millions respectivement; l’usine de composants électroniques (Phu Tho), de 163 millions de dollars.Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, les investissements directs étrangers (IDE) l’année dernière se sont élevés à 38,85 milliards de dollars, en hausse de 25,2% en un an. Un projet de haute technologie de plus de 3 milliards de dollars a contribué de manière significative à augmenter le capital d’investissement dans ce secteur, confirmant la tendance des investisseurs étrangers à choisir le Vietnam comme lieu de production.Lors de sa récente visite aux États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré les dirigeants de grandes entreprises, dont des noms célèbres dans les hautes technologies tels qu’Intel, Apple et Google. Ces sociétés affirment qu’elles "visent" toutes le Vietnam.Intel a terminé les investissements de la première phase et se prépare pour la phase suivante. Et le PDG d’Apple Tim Cook veut aussi étendre sa chaîne d’approvisionnement sur le marché vietnamien. Une fois qu’Apple aura décidé cela, il est possible que Foxconn, Goertek, Pegatron, Winston... sociétés d’externalisation de produits pour Apple, continueront à étendre leurs investissements au Vietnam.Actuellement, bien qu’Apple n’ait pas d’usine de fabrication directe au Vietnam, 31 usines de ses partenaires produisent des équipements dans 14 provinces et villes du pays, avec environ 160.000 employés. Si Apple continue de choisir le Vietnam, ce nombre continuera d’augmenter. – CPV/VNA