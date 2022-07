Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam ont augmenté de manière continue au cours des 6 premiers mois de 2022. En particulier, l'immobilier a attiré plus de 3,15 milliards de dollars, représentant 22,5% du capital total des IDE enregistrés, selon le cabinet de conseil en immobilier Savills Vietnam (appartenant au groupe britannique Savills- acteur majeur du conseil immobilier).

Selon Savills Vietnam, les deux tiers des entreprises d'IDE participant au secteur immobilier vietnamien sont des entreprises d'envergure. Savills Vietnam prévoit que les entrées d'IDE au Vietnam dans les temps à venir vont augmenter parce que les entreprises étrangères ont toujours la confiance en marché vietnamien.

Le Vietnam apparaît comme un marché fort avec une jeune et dynamique main-d'œuvre, une qualité des ressources humaines de plus en plus améliorée. Le pays peut complètement rivaliser avec d'autres pays de la région en termes d'attrait des IDE. -VNA